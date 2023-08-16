Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику

На Рівненщині посадовця військкомату підозрюють у вирубці дерев у заповіднику. Про це 16 серпня повідомили у Facebook Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Ідеться про вирубку дерев у регіональному парку "Надслучанський" на майже 150 тисяч гривень.

За версією слідства, підозрюваний без лісорубного квитка вирубав у регіональному ландшафтному парку "Надслучанський" філії "Соснівське лісове господарство" держпідприємства "Ліси України" дерева породи осика та береза загальною вартістю понад 147 тисяч гривень.

"Дерева він привіз додому, заготовив та планував використати у господарських цілях. Правоохоронці вилучили незаконно отриману лісопродукцію. За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом незаконної порубки лісу", — йдеться у повідомленні Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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