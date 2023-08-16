Кримські партизани виявили засоби ППО окупантів біля Кримського мосту

Військово-партизанський рух "Атеш" 16 серпня виявив ППО та машини для створення диму, які прикривають Кримський міст.
Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.
Машини для створення димової машини "ТДА-3" та ППО знаходяться на в'їзді до окупованого Криму з боку Тамані.
"Ці дими були використані для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО", - йдеться у повідомленні.
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Що відомо про вибухи на Кримському мосту
- З початку липня на мосту майже щоранку фіксували багатокілометрові затори.
- 8 жовтня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Рух мостом було перекрито через зруйновану частину дорожнього полотна.
- 17 липня на мосту, що сполучає РФ з окупованим півостровом, сталися вибухи. Зруйновано одну секцію мосту, ще одна — пошкоджена.
- Після вибухів на мосту уряд РФ продовжив терміни його відновлення до 31 грудня 2023 року.
- 12 серпня на Кримському мосту було видно сильне задимлення, також очевидці чули вибухи протягом дня. Міст декілька разів перекривали. Окупаційна влада відзвітувала про збиття трьох ракет.
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