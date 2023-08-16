Кримські партизани виявили засоби ППО окупантів біля Кримського мосту

Військово-партизанський рух "Атеш" 16 серпня виявив ППО та машини для створення диму, які прикривають Кримський міст.

Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.

Машини для створення димової машини "ТДА-3" та ППО знаходяться на в'їзді до окупованого Криму з боку Тамані.

"Ці дими були використані для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО", - йдеться у повідомленні.

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