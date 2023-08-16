На Закарпатті з’явиться новий міжнародний автомобільний пункт пропуску між українським селом Біла Церква і румунським Сігету Мармацієй, які розділяє річка Тиса.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.

За його словами, уряд схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону.

"Були тривалі складні перемовини. Минуло майже 9 років і нарешті цей інфраструктурний проєкт схвалено. Між українським селом Біла Церква і румунським Сігету Мармацієй, які розділяє річка Тиса, з’явиться міжнародний автомобільний пункт пропуску", — йдеться в повідомленні.

За словами Володимира Чубірка, міст зводитимуть за кошти Румунії і ЄС, українська сторона оплатить будівництво дороги до пункту пропуску.

Пункт пропуску "Біла Церква-Сігету Мармацієй" планують ввести в експлуатацію у 2024-му році.

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