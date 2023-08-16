У Кропивницькому відкрили простір для молоді U-Point. Це місце, де збиратимуть ідеї та шукатимуть можливості для подальшого їх втілення, розповів Суспільному координатор молодіжних програм ЮНІСЕФ Андрій Вашека.

Простір U-Point у Кропивницькому – перший в Україні. Діятиме він в обласному молодіжному центрі "Кома".

"Це буде місце, де молодь зможе познайомитися з такими ж творцями змін, як вони самі, які будуть формувати опитування, зокрема для кропивницького регіону. U-Report – це ініціатива ЮНІСЕФ та U-Report", – сказав координатор із залучення молоді Дмитро Бурак.

Це регіональне представництво проєкту U-Report, сказав Андрій Вашека. Усього в Україні 100 тисяч U-Reportів: "Це люди, які долучаються до онлайн-опитувань, які потім впливають на ухвалення рішень локально і в Україні".

Пояснив механізм опитування: "Як U-Report звертаємось до громадської організації чи державна установа звертається до нас, ми погоджуємо, яка ціль цього опитування, що ми хочемо дізнатися. Потім закладаємо це опитування в нашу платформу – і вона приходить до тих U-Reportів, які є в нашій системі. Опитування проводять в телеграмі, вайбері або в месенджері".

На відкриття прийшов Тимур Сергієнко. З його слів, участь в опитуваннях бере з травня: "Є декілька тем для молоді, які мене бентежать. Це екологія, проблеми, пов'язані з війною та молодіжна політика".

Крім Кропивницького, збирати ідеї молоді планують в громадах області, сказав координатор U-Point у Кропивницькому Юрій Тушевський: "Благодійні концерти, куди будуть приходити люди: молодь, влада тих міст, містечок, куди ми будемо їхати. І там ми будемо проводити презентації. Нам потрібно буде дізнаватися, що молодь хоче, для того, щоби їй щось зробити".

До кінця серпня планують презентувати проєкт у Петрівській громаді.

Координаторка U-Point в Україні Яна Бабак сказала, що до кінця року планують відкрити ще шість молодіжних просторів: "Маємо дві основні цілі – залучати нових людей у кожному регіоні, де буде створюватися простір і утримувати цю спільноту за допомогою пояснень: як цей інструмент працює і як завдяки цьому інструменту ми можемо впливати на формування молодіжної політики в регіоні".