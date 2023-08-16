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На Полтавщині скасували обмеження, які діяли через забруднення річки Псел
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На Полтавщині скасували обмеження, які діяли через забруднення річки Псел

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На Полтавщині скасували обмеження, які діяли через забруднення річки Псел
Фото: Суспільне Полтава

Тимчасові обмеження, які запровадили через забруднення річки Псел у Кременчуцькому районі, скасували. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Що відомо про скасування обмежень, які діяли на ділянці річки Псел

Заборону щодо відвідування річки Псел, яку запровадили через її забруднення, скасували під час позачергового засідання комісії ТЕБ і НС Кременчуцького району 14 серпня. Про це Суспільному розповів заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко. За його словами це рішення вступило в дію з 15 серпня.

Під час засідання представники Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб і Держпродспоживслужби повідомили про дослідження, які робили після забруднення річки.

"487 досліджень було відібрано. Це санітарно-хімічні, це не хімічні показники. Зараз вони відповідають нормам. Дослідження на мікробіологічні показники коливаються залежно від погодних умов. І вісім досліджень на паразитологічні показники. Вони відповідають нормам", – розповів заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Які заборони діяли на ділянці річки Псел

На річці Псел від села Запсілля і нижче за течією 9 липня запровадили тимчасові обмеження через забруднення річки. Тоді заборонили купатися, ловити рибу та використовувати воду у господарських цілях у цій зоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляв начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Що відомо про забруднення річки Псел

Про забруднення річки місцеві жителі почали повідомляти 9 липня. Припускають, що одним із забрудників стали фекалії, які місцева ферма складає на орендованому полі для продажу. А через значні опади їх змило до річки.

Забруднення річки Псел
Поле, де складали фекалії. Фото: Суспільне Полтава

Проте представник підприємства Суспільному повідомив, що вони не мають стосунку до цього поля, а перегній зберігають на території ферми.

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