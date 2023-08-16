До восьми років позбавлення волі загрожує трьом чоловікам, які, перебуваючи у виправній установі Вінниці, "продавали" в інтернеті дрова. Про це повідомляють на сайті ГУ Нацполіції в області.

Організував шахрайську схему 44-річний мешканець Козятина. В установі він очікував на рішення суду. Чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, також займався шахрайством. До "продажу" дров він долучив двох співкамерників віком 23 та 38 років.

Ув’язненні у соціальних мережах розмішували оголошення про продаж дров за цінами, нижчими від ринкових. Після того, як покупці перерахували гроші за товар, якого не існує, "продавці" переставали виходити на зв'язок. Наразі слідчі зібрали докази причетності учасників угруповання до десятка злочинів. Їм повідомили про підозру за ч 4. ст. 190 (Шахрайство) КК України. Дії 38-річного чоловіка додатково кваліфікували за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.