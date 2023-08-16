НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Продавали" в інтернеті дрова: на Вінниччині чоловік організував у виправній установі шахрайську схему
КРИМІНАЛРегіони

"Продавали" в інтернеті дрова: на Вінниччині чоловік організував у виправній установі шахрайську схему

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Продавали&quot; в інтернеті дрова: на Вінниччині чоловік організував у виправній установі шахрайську схему
Правоохоронці викрили чоловіків, які організували шахрайську схему. Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

До восьми років позбавлення волі загрожує трьом чоловікам, які, перебуваючи у виправній установі Вінниці, "продавали" в інтернеті дрова. Про це повідомляють на сайті ГУ Нацполіції в області.

Організував шахрайську схему 44-річний мешканець Козятина. В установі він очікував на рішення суду. Чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, також займався шахрайством. До "продажу" дров він долучив двох співкамерників віком 23 та 38 років.

Ув’язненні у соціальних мережах розмішували оголошення про продаж дров за цінами, нижчими від ринкових. Після того, як покупці перерахували гроші за товар, якого не існує, "продавці" переставали виходити на зв'язок. Наразі слідчі зібрали докази причетності учасників угруповання до десятка злочинів. Їм повідомили про підозру за ч 4. ст. 190 (Шахрайство) КК України. Дії 38-річного чоловіка додатково кваліфікували за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
&quot;В соцмережах підтримувала дії російської армії&quot;. На Закарпатті судитимуть жінку
"В соцмережах підтримувала дії російської армії". На Закарпатті судитимуть жінку
ангар
Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Допитали ще п'ятьох потерпілих. На Івано-Франківщині продовжують розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику
Посадовця військкомату підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику на Рівненщині
На початок