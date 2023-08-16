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Несплата понад 102 млн грн податків: керівниці одеського банку повідомили про підозру
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Несплата понад 102 млн грн податків: керівниці одеського банку повідомили про підозру

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Несплата понад 102 млн грн податків: керівниці одеського банку повідомили про підозру
Повідомлення про підозру керівниці одеського банку. Фото: БЕБ України

Керівницю банку в Одесі підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 102 млн гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка у 2015 році від імені установи укладала договори з відчуження нерухомості банку без відображення податкових зобов'язань з податку на додану вартість. Унаслідок цього до бюджету України не надійшло понад 102 млн гривень.

Несплата понад 102 млн грн податків: керівниці одеського банку повідомили про підозру
Вилучені предмети. Фото: БЕБ України

Як повідомляють у Бюро економічної безпеки, під час обшуків в будинку жінки знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучили газові пістолети, жорсткі диски та іншу техніку. Загальна сума вилученого складає майже 600 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. КК України. Наразі їй обирають запобіжний захід.

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