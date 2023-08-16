Мистецтво книжкової графіки. У Миколаєві відкрилась персональна виставка

У Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 16 серпня відкрилась персональна виставка Алли Бондарєвої "Нариси" з циклу "Берегині України". В експозиції представлені 17 картин книжкової графіки, живопис і шість вітражних розписів.

Про це кореспондентам Суспільно розповіла заступниця директора бібліотеки Любов Варюхіна.

"Вперше ми звернули увагу саме на мистецтво оформлення книг, виданих в наших миколаївських видавництвах десь років 15-17 тому. І з того часу ми тримаємо в полі зору це питання", — розповідає Любов Варюхіна.

Відвідувачі виставки, 16 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

За словами заступниці директора бібліотеки Любові Варюхіної, на виставку прийшли понад 30 людей.

Картина книжкової графіки на персональній виставці, 16 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Мисткиня Алла Бондарєва згадує, що перша її виставка відбулась 25 років тому в Баштанці.

"Перша "Барикада" Степана Гнатовича Твердого. На жаль, його зараз немає. Це перші події Майдану. Він так все розказував. Потім показав цю поему", — розповідає Алла Бондарєва.

Мисткиня говорить, що вперше презентує роботи книжкової графіки в миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Більша частина з них – ілюстрації до книг Івана Козака "Мости любові" та "Калинові іменини". В експозиції – 17 робіт. Також є живопис і вітражні розписи.

"Всього робіт уже, мабуть, до тисячі. Надихає природа, надихає спілкування з людьми. А малюю з дитинства", — говорить Алла Бондарєва.

Картини на виставці, 16 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Виставка, яка була презентована 16 серпня, триватиме до кінця місяця, говорить голова асоціації "Арт-спокуса" Валентина Кривцова.

"Підготовка була нелегкою, адже ми готувались з грудня 2022 року. Ми планували, ми чекали книжки, які сьогодні ми подарували бібліотеці", — розповідає Валентина Кривцова.

Зі слів Валентини Кривцової, наступна виставка з циклу "Берегині України" запланована на 15 вересня.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.