НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У селі на Черкащині чоловіка підозрюють у тому, що він ґвалтував пасербицю та знімав на телефон
ДІТИПРОКУРАТУРАКРИМІНАЛНОВИНИРегіони

У селі на Черкащині чоловіка підозрюють у тому, що він ґвалтував пасербицю та знімав на телефон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У селі на Черкащині чоловіка підозрюють у тому, що він ґвалтував пасербицю та знімав на телефон
Суспільне: Черкаси

У селі на Черкащині 43-річного чоловіка підозрюють у тому, що він примушував 9-річну дівчинку до участі у створенні дитячої порнографії.

Йдеться про доньку співмешканки підозрюваного, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

"За даними слідства, 43-річний уродженець м. Харків, який у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України разом з родиною переїхав на Черкащину та проживав в одному з сіл Золотоніського району, упродовж січня — лютого  2023 року вчиняв дії сексуального характеру до 9-річної падчерки", — розповіла подробиці речниця.

Також під час досудового розслідування з’ясували, що вітчим примусив дівчинку до участі у створенні продукції порнографічного характеру.

"Чоловік зняв відео на камеру мобільного телефону дитини та переслав його на власний телефон без мети збуту чи розповсюдження. Відповідно до висновку експертизи, зазначене відео належить до продукції порнографічного характеру", — додала Богдана Кулик.

До суду скерували обвинувальний акт за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 Кримінального Кодексу України — зґвалтування. А також за ч. 1 ст. ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України — одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення його вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, додала Богдана Кулик.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Грають в ігри, фарбують спортмайданчик: у Тернополі проводять проєкт &quot;Вибери життя&quot;
Грають в ігри, фарбують спортмайданчик: у Тернополі проводять проєкт "Вибери життя"
Майстер-клас із виготовлення цукерок
Домашні цукерки для ЗСУ. В Івано-Франківську провели майстер-клас із виготовлення солодощів
&quot;Найменшому був рік і місяць&quot;: патронатна сім'я з Черкащини за 5 років виховала 34 дитини
"Найменшому був рік і місяць": патронатна сім'я з Черкащини за 5 років виховала 34 дитини
На Львівщині облаштовують укриття у закладах освіти: як це відбувається
На Львівщині облаштовують укриття у закладах освіти: як це відбувається
На початок