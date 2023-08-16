У селі на Черкащині 43-річного чоловіка підозрюють у тому, що він примушував 9-річну дівчинку до участі у створенні дитячої порнографії.

Йдеться про доньку співмешканки підозрюваного, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

"За даними слідства, 43-річний уродженець м. Харків, який у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України разом з родиною переїхав на Черкащину та проживав в одному з сіл Золотоніського району, упродовж січня — лютого 2023 року вчиняв дії сексуального характеру до 9-річної падчерки", — розповіла подробиці речниця.

Також під час досудового розслідування з’ясували, що вітчим примусив дівчинку до участі у створенні продукції порнографічного характеру.

"Чоловік зняв відео на камеру мобільного телефону дитини та переслав його на власний телефон без мети збуту чи розповсюдження. Відповідно до висновку експертизи, зазначене відео належить до продукції порнографічного характеру", — додала Богдана Кулик.

До суду скерували обвинувальний акт за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 Кримінального Кодексу України — зґвалтування. А також за ч. 1 ст. ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України — одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення його вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, додала Богдана Кулик.

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