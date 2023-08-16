Смертельна аварія: на Полтавщині водій збив жінку на електросамокаті

У Лубенській громаді 15 серпня водій «ВАЗ» насмерть збив жінку на триколісному електросамокаті. Кермувальник втік з місця аварії і спалив свою автівку в полі.

Аварія трапилася ввечері 15 серпня близько 21:00 на дорозі Лубни – Чорнухи поблизу села Калайдинці Лубенської громади. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Автомобіль "ВАЗ" наїхав на триколісний електросамокат «Fashion sporting». 60-річна жінка, яка кермувала електросамокатом, від отриманих травм загинула на місці.

Водій спалив своє авто. Поліція Полтавщини

49-річний водій автівки з місця аварії втік. Пізніше правоохоронці виявили автомобіль спаленим на польовій дорозі. Чоловіка знайшли і затримали, повідомив Юрій Сулаєв. Нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права кермувати транспортом до трьох років або без такого.

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