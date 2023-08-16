НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів "руського міра"
ДПСУКолабораціонізмСБУПропагандаТОП РЕГІОНІВРегіони

Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів "руського міра"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів &quot;руського міра&quot;
Фото: ДПСУ

На Київщині прикордонники виявили двох громадян, які можуть бути причетними до колабораційної чи підривної діяльності. У чоловіка та жінки, які в один день з різницею в кілька годин хотіли в'їхати до столиці, знайшли проросійський контент у телефонах.

Про це повідомляє у Facebook Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

Під час перевірки у мобільному телефоні громадянки Фінляндії 1962 року народження, яка також має паспорт РФ, виявили матеріали проросійського спрямування та номери російських операторів.

Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів "руського міра"
Фото: ОКПП "Київ"/Facebook

Також прикордонники зупинили уродженця російського Новосибірська, який все своє життя прожив в Україні і має український паспорт. У нього виявили підозріле листування та номери російських телефонів.

Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів "руського міра"
Фото: ОКПП "Київ"/Facebook

Для подальшої перевірки громадян передали співробітникам Служби безпеки України.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
На Закарпатті у вантажному потягу, який прямував до Словаччини, виявили приховані 440 пачок сигарет
На Закарпатті у вантажному потягу, який прямував до Словаччини, виявили приховані 440 пачок сигарет
Дві російські ДРГ зупинили на прикордонні Чернігівщини — Сергій Наєв
Дві російські ДРГ зупинили на прикордонні Чернігівщини — Сергій Наєв
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко (ліворуч)
На острові Зміїний встановили прикордонний знак — ДПСУ
На початок