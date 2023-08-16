На Київщині прикордонники виявили двох громадян, які можуть бути причетними до колабораційної чи підривної діяльності. У чоловіка та жінки, які в один день з різницею в кілька годин хотіли в'їхати до столиці, знайшли проросійський контент у телефонах.

Про це повідомляє у Facebook Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

Під час перевірки у мобільному телефоні громадянки Фінляндії 1962 року народження, яка також має паспорт РФ, виявили матеріали проросійського спрямування та номери російських операторів.

Фото: ОКПП "Київ"/Facebook

Також прикордонники зупинили уродженця російського Новосибірська, який все своє життя прожив в Україні і має український паспорт. У нього виявили підозріле листування та номери російських телефонів.

Фото: ОКПП "Київ"/Facebook

Для подальшої перевірки громадян передали співробітникам Служби безпеки України.