На Київщині прикордонники виявили двох громадян, які можуть бути причетними до колабораційної чи підривної діяльності. У чоловіка та жінки, які в один день з різницею в кілька годин хотіли в'їхати до столиці, знайшли проросійський контент у телефонах.
Про це повідомляє у Facebook Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".
Під час перевірки у мобільному телефоні громадянки Фінляндії 1962 року народження, яка також має паспорт РФ, виявили матеріали проросійського спрямування та номери російських операторів.
Також прикордонники зупинили уродженця російського Новосибірська, який все своє життя прожив в Україні і має український паспорт. У нього виявили підозріле листування та номери російських телефонів.
Для подальшої перевірки громадян передали співробітникам Служби безпеки України.