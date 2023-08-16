У Дніпрі викрили угруповання, яке підозрюють у створенні псевдореабілітаційних центрів та незаконному утриманні людей. Про це сказано в повідомленні обласної поліції.

За даними правоохоронців, фігуранти обіцяли потерпілим гідну працю з проживанням, після чого поміщали до "реабілітаційних центрів" та утримували проти їхньої волі.

Група складалася із чотирьох жителів Донецької області. Вони привозили людей до "центрів реабілітації", розташованих у Дніпрі. Після чого змушували потерпілих тяжко та безоплатно працювати.

Поліція провела 10 обшуків за адресами розташування центрів, удома та в автівках фігурантів. З "трудових таборів" звільнили 25 людей. З ними проводять слідчі заходи.

Наразі одному із фігурантів вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід - арешт на 60 діб.

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