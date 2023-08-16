У Дніпрі викрили угруповання, яке підозрюють у створенні псевдореабілітаційних центрів та незаконному утриманні людей. Про це сказано в повідомленні обласної поліції.
За даними правоохоронців, фігуранти обіцяли потерпілим гідну працю з проживанням, після чого поміщали до "реабілітаційних центрів" та утримували проти їхньої волі.
Група складалася із чотирьох жителів Донецької області. Вони привозили людей до "центрів реабілітації", розташованих у Дніпрі. Після чого змушували потерпілих тяжко та безоплатно працювати.
Поліція провела 10 обшуків за адресами розташування центрів, удома та в автівках фігурантів. З "трудових таборів" звільнили 25 людей. З ними проводять слідчі заходи.
Наразі одному із фігурантів вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.(торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід - арешт на 60 діб.
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