Власник будинку Гавсевича в Одесі, який є пам'яткою архітектури, заплатив штраф за порушення вимог охорони культурної спадщини. У червні-липні маєток частково розібрали.
Про це 16 серпня повідомили в Одеській ОВА.
За даними ОВА, ТОВ "Універсал Дірект", якому належить пам’ятка, вклався в дедлайн і передав до обласного департаменту культури проєкт відновлення маєтку. Далі документи мають розглянути спеціалісти, після чого власник отримає дозвіл на проведення робіт.
Крім цього, компанія вже сплатила штраф порушення вимог охорони культурної спадщини. Його розмір — 170 тисяч гривень.
Будинок Гавсевича розташований поряд з парком Шевченка в Одесі. Раніше у цій будівлі був пологовий будинок №6. У січні 2023 у пам’ятці обвалилася частина конструкцій будівлі, а в червні-липні там демонтували частину огороджувальних та опорних конструкцій, перекриття другого та третього поверхів східної частини будівлі, покрівлю тощо. В міському управлінні ДАБК повідомили, що роботи виконували з відхиленням від погодженої ОВА документації.
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