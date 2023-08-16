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Власник зруйнованого будинку Гавсевича в Одесі заплатив 170 тисяч штрафу і показав проєкт відновлення
АРХІТЕКТУРАРегіони

Власник зруйнованого будинку Гавсевича в Одесі заплатив 170 тисяч штрафу і показав проєкт відновлення

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Власник зруйнованого будинку Гавсевича в Одесі заплатив 170 тисяч штрафу і показав проєкт відновлення
Розібраний будинок Гавсевича, Одеса. Фото: Олександр Авдєєв

Власник будинку Гавсевича в Одесі, який є пам'яткою архітектури, заплатив штраф за порушення вимог охорони культурної спадщини. У червні-липні маєток частково розібрали.

Про це 16 серпня повідомили в Одеській ОВА.

За даними ОВА, ТОВ "Універсал Дірект", якому належить пам’ятка, вклався в дедлайн і передав до обласного департаменту культури проєкт відновлення маєтку. Далі документи мають розглянути спеціалісти, після чого власник отримає дозвіл на проведення робіт.

Проєкт відновлення зруйнованого маєтку Гавсевича в Одесі
Проєкт відновлення будинку Гавчевича в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Крім цього, компанія вже сплатила штраф порушення вимог охорони культурної спадщини. Його розмір — 170 тисяч гривень.

Будинок Гавсевича розташований поряд з парком Шевченка в Одесі. Раніше у цій будівлі був пологовий будинок №6. У січні 2023 у пам’ятці обвалилася частина конструкцій будівлі, а в червні-липні там демонтували частину огороджувальних та опорних конструкцій, перекриття другого та третього поверхів східної частини будівлі, покрівлю тощо. В міському управлінні ДАБК повідомили, що роботи виконували з відхиленням від погодженої ОВА документації.

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