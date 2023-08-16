Російські військові минулої доби, 15 серпня, 505 разів обстріляли позиції українських військ на Бахмутському напрямку та 541 раз били по позиціях на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу.

За його словами, минулої доби на Лиманському та Куп’янському напрямках російські війська здійснили 15 авіаційних нальотів бойовими гелікоптерами та штурмовиками. Всього було чотири штурми, зокрема, й в районі Стельмахівки.

"По окупантах ведеться постійний вогонь, укріплюються й наші позиції. Війська РФ використовують багато артилерії та більше авіації. Їхня мета відволікти нас з Бахмутського та іншого напрямків. Вони хочуть пройти далі, взяти Куп'янськ або якісь села. Проте їм не вдається. Вони мають втрати", — розповів речник.

Втрати військ РФ за добу на Лимано-Куп'янському напрямку:

49 військових вбиті,

118 поранені,

один потрапив у полон,

знищений бронеавтомобіль,

дві гаубиці Д-30,

три міномети,

два дрони-камікадзе "Ланцет",

чотири польові склади з боєприпасами,

два бліндажі.

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, на Лиманському напрямку російські війська перегруповуються, замінюють частини, які втратили боєздатність внаслідок зазнаних втрат, однак не полишають планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", — зазначив Сирський.

На Бахмутському напрямку минулої доби військо РФ здійснило п'ять авіанальотів, було сім боїв, повідомив речник.

Втрати військ РФ за добу на Бахмутському напрямку:

є вбиті військові РФ,

99 поранені,

один потрапив у полон

три БМП,

гаубиця Д-30,

чотири польові склади з боєприпасами й паливо мастильними матеріалами,

шість вантажівок зі зброєю,

три дрони-камікадзе "Ланцет".

"На цьому напрямку у них немає ніякого успіху. У них були спроби контратакувати, але усі вони були відбиті, втому числі і їхня бронетехніка, найновіші танки, БМП. Ініціатива за нами", — уточнив Череватий.

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