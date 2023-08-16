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Плавці з Кіровоградщини вибороли медалі усіх ґатунків на чемпіонаті світу серед спортсменів із вадами слуху
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Плавці з Кіровоградщини вибороли медалі усіх ґатунків на чемпіонаті світу серед спортсменів із вадами слуху

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Плавці з Кіровоградщини вибороли медалі усіх ґатунків на чемпіонаті світу серед спортсменів із вадами слуху
Зліва направо: призери фінального запливу на 200-метрівці брасом – українці Владислав Гриценко та Олексій Коломієць, хорват Нікола Здріліч. Фото: Facebook Кіровоградського регіонального центру "Інваспорт"

Кропивничанин Владислав Гриценко виборов срібну медаль та доклався до перемоги збірної на чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів із вадами слуху за дефлімпійською програмою. А Ірина Терещенко та Дар'я Тарасенко здобули чергові бронзові нагороди першості. Це інформація від керівника регіонального центру "Інваспорт" Олега Соколовського. Змагання 13-19 серпня відбуваються в аргентинському Буенос-Айресі.

Владислав Гриценко

У фіналі на дистанції 200 метрів брасом 21-річний кропивничанин став другим, показавши час дві хвилини 24,07 секунди. Владислав програв переможцю – іншому українцю, Олексію Коломійцю з Чернігівщини – три секунди. Результат чемпіона – дві хвилини 21,18 секунди. Бронза – у 17-річного хорвата Ніколи Здріліча.

Крім того, Владислав Грииценко брав участь у попередніх естафетних запливах на дистанції 4х100 метрів, допомігши збірній України вийти у фінал, який українські плавці виграли, ставши чемпіонами світу.

Ірина Терещенко та Дар'я Тарасенко

Плавчині з Кіровоградщини вибороли бронзові нагороди в естафеті 4х200 метрів вільним стилем. До квартету українок-учасниць фінального запливу увійшли також Аніта Махник з Дніпропетровщини та Катерина Іваненко з Харківщини. Результат українок – дев’ять хвилин 13,31 секунди. Чемпіонками стали плавчині з Італії (час – дев’ять хвилин 0,15 секунди), срібло – у представниць Польщі (час – дев’ять хвилин 6,85 секунди).

Ірина Терещенко виборола бронзу у змаганні жінок на дистанції 50 метрів брасом, показавши результат 34,82 секунди. Чемпіонці – італійці Гаї Мараньйо – Ірина програла півтори секунди (результат італійки – 33,51 секунди), срібній призерці – Джулії Хмілевській з Польщі – менше ніж пів секунди (час польки – 34,63 секунди).

Плавці з Кіровоградщини вибороли медалі усіх ґатунків на чемпіонаті світу серед спортсменів із вадами слуху
Бронзові п'єдестали українок в естафеті 4х200 метрів та 50-метрівці брасом. Скріншоти з трансляції змагань

Як підсумок, за два дні змагань в активі Ірини Терещенко три бронзові медалі, а Дар'я Тарасенко має дві бронзи. Першими нагородами представниць Кіровоградщини на світовій першості в Буенос-Айресі стали бронзові медалі в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

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