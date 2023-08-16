Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж

Під час жнив на полях Кіровоградської області, через підпал стерні, виникли дев'ять пожеж. Це дані на 15 серпня від заступника начальника служби з надзвичайних ситуацій в регіоні Василя Штогріна. Більша частина пожеж, з його слів, стаються в природних екосистемах регіону – полях, луках, пасовищах.

За словами Василя Штогріна, з початку 2023 року в області виникли 1208 пожеж. 667 з них – в природних екосистемах. У дев’яти випадках горіли жнивні рештки на полях.

"Така кількість свідчить про те, що люди, попри настання пожежонебезпечного періоду, особливо під час зернозбиральної кампанії, нехтують вимогами правил пожежної безпеки та недооцінюють негативні фактори погодних умов. З початку року пожеж на хлібних масивах та в місцях збирання врожаю не фіксували".

За порушення правил пожежної безпеки є відповідальність, сказав Василь Штогрін.