Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж

Під час жнив на полях Кіровоградської області, через підпал стерні, виникли дев'ять пожеж. Це дані на 15 серпня від заступника начальника служби з надзвичайних ситуацій в регіоні Василя Штогріна. Більша частина пожеж, з його слів, стаються в природних екосистемах регіону – полях, луках, пасовищах.
За словами Василя Штогріна, з початку 2023 року в області виникли 1208 пожеж. 667 з них – в природних екосистемах. У дев’яти випадках горіли жнивні рештки на полях.
"Така кількість свідчить про те, що люди, попри настання пожежонебезпечного періоду, особливо під час зернозбиральної кампанії, нехтують вимогами правил пожежної безпеки та недооцінюють негативні фактори погодних умов. З початку року пожеж на хлібних масивах та в місцях збирання врожаю не фіксували".
За порушення правил пожежної безпеки є відповідальність, сказав Василь Штогрін.
- За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок степової та іншої природної рослинності або її залишків передбачені 3-12 тисяч гривень штрафу. Якщо винні керівники підприємств та організацій, сума штрафу коливається в межах 15000-30600 гривень.
- За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень штрафують на суму від 91 до 153 тисяч гривень або обмежують волю на строк від двох до п'яти років. Якщо ті самі дії спричинили загибель людей або тварин, винних карають позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.