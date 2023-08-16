Протягом минулої доби ліквідували 11 пожеж на території Донецької області, п'ять з яких стались через російські обстріли.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

"15 серпня з самого ранку армія РФ обстрілювала Курахівську громаду, в результаті влучання одного зі снарядів виникла пожежа на території сільгосппідприємства. Рятувальники, ліквідували загоряння комбайна", — зазначили у ДСНС.

Рятувальники ліквідують загоряння комбайна через обстріли. Фото: ДСНС Донеччини

За даними ДСНС, у другій половині дня під обстрілом перебував Сіверськ Бахмутського району. Внаслідок обстрілу виникло дві пожежі на території приватного сектору. Рятувальники, ліквідували пожежі на загальній площі 124 кв.м.

Працівник ДСНС ліквідує пожежу. Фото: ДСНС Донеччини

16 серпня на світанку російські військові обстріляли Костянтинівку, в результаті обстрілу виникли пожежі двох поряд розташованих приватних житлових будинків та господарчої споруди. Рятувальники, ліквідували загоряння на загальній площі 210 кв. м.

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