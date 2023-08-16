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Горіла сільгосптехніка та будинки: 11 пожеж за добу на Донеччині, 5 — через обстріли
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Горіла сільгосптехніка та будинки: 11 пожеж за добу на Донеччині, 5 — через обстріли

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Через обстріли горить комбайн
Фото: ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 11 пожеж на території Донецької області, п'ять з яких стались через російські обстріли.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

"15 серпня з самого ранку армія РФ обстрілювала Курахівську громаду, в результаті влучання одного зі снарядів виникла пожежа на території сільгосппідприємства. Рятувальники, ліквідували загоряння комбайна", — зазначили у ДСНС.

На Донеччині за добу виникли 11 пожеж, 5 — через обстріли
Рятувальники ліквідують загоряння комбайна через обстріли. Фото: ДСНС Донеччини

За даними ДСНС, у другій половині дня під обстрілом перебував Сіверськ Бахмутського району. Внаслідок обстрілу виникло дві пожежі на території приватного сектору. Рятувальники, ліквідували пожежі на загальній площі 124 кв.м.

На Донеччині за добу виникли 11 пожеж, 5 — через обстріли
Працівник ДСНС ліквідує пожежу. Фото: ДСНС Донеччини

16 серпня на світанку російські військові обстріляли Костянтинівку, в результаті обстрілу виникли пожежі двох поряд розташованих приватних житлових будинків та господарчої споруди. Рятувальники, ліквідували загоряння на загальній площі 210 кв. м.

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