Кількість пацієнтів, які звернулися до Збаразької центральної лікарні — зросла. Про це Суспільному повідомив медичний директор Збаразької центральної лікарні Олег Коваль.

За його словами, в інфекційному відділенні лікарні зараз лікується 37 людей. 15 з них — діти. Ще 2 людини звернулися до сімейних лікарів. Якщо їхній стан не поліпшиться, їх теж госпіталізують, каже Олег Коваль.

Нагадаємо, 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня відвідувачі закладу звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння.

За цим фактом відомості правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 ККУ — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. За це передбачено штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

"Представники Держпродспоживлужби відібрали взірці, власне цих продуктів аби зробити експертизу відповідну і встановити, від чого саме наступило отруєння. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України." — розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

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