Кількість випадків інфекційних захворювань дорослих на п'ять відсотків нижча ніж за аналогічний період 2022 року, у дітей — на 27 відсотків. В області триває "наздоганяюча" кампанія з вакцинації дітей від кору. Епідеміологічна ситуація на Миколаївщині — спокійна.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Володимир Клочко.

"У нас не було будь-яких спалахів, скажімо так, кишкових інфекцій, але у нас зареєстроване групове захворювання на сальмонельоз", — розповів Володимир Клочко.

За словами Володимира Клочка, епідемічне розслідування закінчене, тривають заходи щодо приведення у відповідність цеху з виготовлення солодощів "Сільпо" в Южноукраїнську.

"При якісному епідрозслідуванні було визначено, що та сальмонела, яка була виділена від хворих, була знайдена і на посуді. Зараз держпродспоживслужба закінчує роботу стосовно приведення цієї пекарні до відповідних вимог", — розповідає Володимир Клочко.

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