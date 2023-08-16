Львівські митники вилучили у водія 200 незадекларованих телефонів на 7 млн грн

На Львівщині ПП "Грушів – Будомєж" львівські митники конфіскували у водія 200 телефонів. Чоловік під час проходження митного контролю заховав їх у автомобілі.

Про це повідомили на сторінці "Львівська митниця".

У пункт пропуску "Грушів – Будомєж" рейсовий автобус прибув із Польщі.

"Під час огляду автобуса працівники митниці спільно з прикордонниками виявили в конструктивних порожнинах транспортного засобу 200 одиниць нових Apple iPhone 13-14", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол відповідно до ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів.

Прихований товар, орієнтовною вартістю майже 7 млн гривень, вилучили. Невдовзі справу розглядатимуть в суді.