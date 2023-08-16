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У Києві замінили пошкоджену ділянку магістральної тепломережі
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У Києві замінили пошкоджену ділянку магістральної тепломережі

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У Києві замінили пошкоджену ділянку магістральної тепломережі
У Святошинському районі на вул. Тулузи ремонтують магістральний трубопровід Фото: КМДА

У Святошинському районі Києва, в рамках підготовки до опалювального сезону, на вул. Тулузи аварійники відремонтували магістральний трубопровід. Там під час гідравлічних випробувань виявили чотири пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на комунальне підприємствр "Київтеплоенерго".

У Києві замінили пошкоджену ділянку магістральної тепломережі
У Святошинському районі на вул. Тулузи ремонтують магістральний трубопровід Фото: КМДА

Зазначається, що магістральні мережі великого діаметру — це основна ланка процесу теплопостачання. Від їхнього стану залежить стабільність послуг для цілих мікрорайонів.

У Києві замінили пошкоджену ділянку магістральної тепломережі
У Святошинському районі на вул. Тулузи ремонтують магістральний трубопровід Фото: КМДА

"Щоб покращити якість теплопостачання для 127 будівель, серед яких 99 багатоповерхівок, 12 відомств, 14 навчальних та 2 медичних заклади, замінили частину аварійної ділянки, збудованої 43 роки тому",— йдеться у повідомленні.

У Києві замінили пошкоджену ділянку магістральної тепломережі
У Святошинському районі на вул. Тулузи ремонтують магістральний трубопровід Фото: КМДА

У КМДА поінформували, що мережі переклали між двома теплокамерами. Замість пошкодженої труби проклали нову сталеву діаметром 700 мм із гідроізоляцією та утепленням. Відновлення гарячого водопостачання в мікрорайоні планується після завершення ремонтних робіт.

Що відомо про підготовку до опалювального сезону у Києві

У Києві триває підготовка теплоджерел і теплогенеруючого обладнання до наступного опалювального сезону. На початку липня фахівці КП "Київтеплоенерго" почали ремонт двох водогрійних котлів одного з теплоджерел, що подає тепло у 2,3 тис. будинків столиці.

Посадовці КМДА перевіряли, як триває підготовка до опалювального сезону у Голосіївському районі Києва. Інспектували укриття, пункти обігріву, перебіг ремонтних робіт на тепломережі. Загалом виконані понад 60% необхідних робіт на об’єктах теплопостачання.

У столиці комунальники "Київтеплоенерго" ремонтують ділянки тепломереж, де було найбільше пошкоджень минулої зими. Зокрема, роботи провели на проспекті Миколи Бажана.

У Києві відремонтували магістральний трубопровід, який взимку постачає тепло для усього мікрорайону Теремки. Комунальники зазначають, що на цій ділянці за 38 років труби відпрацювали свій ресурс.

Також раніше столичні комунальники відзвітували про ремонт магістральної тепломережі, якою подають тепло і гарячу воду для всього Подолу.

У травні тепловики замінили понад 200 м старих труб зношеної магістральної тепломережі на Південній Борщагівці.

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