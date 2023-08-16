НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Вінничанка просить встановити систему фіксації швидкості та облаштувати одну із вулиць міста
ПетиціяМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Вінничанка просить встановити систему фіксації швидкості та облаштувати одну із вулиць міста

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вінничанка просить встановити систему фіксації швидкості та облаштувати одну із вулиць міста
Фото: Ольга Астаніна

Облаштувати на вулиці Юзвинській у Вінниці пішохідні переходи з дорожньою розміткою, системою освітлення та попереджувальними автодорожніми знаками. Таку петицію зареєстрували на сайті Вінницької міської ради.

Як зазначила авторка петиції Ольга Астаніна, на вулиці Юзвинській встановлено інформаційно-вказівний знак 5.49 "Початок населеного пункту", а саме тому визначено вимоги, які визначають порядок руху в населених пунктах.

"Більшість водіїв не реагують на обмеження швидкості чим наражають на небезпеку мешканців масиву "Окружний", — зазначила авторка петиції.

Також мешканці масиву просять місцеву владу встановити автоматичну систему фіксації перевищення швидкості.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Загиблий військовий Ігор Попов
Донька загиблого херсонця Ігоря Попова просить надати йому звання Герой України
Сергій Наріжний загинув під час захисту України на Донеччині
"Він не тільки за нас пішов": Сергієві Наріжному з Полтавщини просять дати звання Герой України
Володимиру Литвину з Полтавщини просять присвоїти звання Герой України посмертно
"Він витягував побратимів": Володимиру Литвину з Полтавщини просять дати посмертне звання
Олег Бабич із Полтавщини загинув у Харківській області під час війни з Росією
23-річному воїну з Полтавщини Олегу Бабичу просять присвоїти посмертне звання: спогади мами бійця
На початок