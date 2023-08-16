Облаштувати на вулиці Юзвинській у Вінниці пішохідні переходи з дорожньою розміткою, системою освітлення та попереджувальними автодорожніми знаками. Таку петицію зареєстрували на сайті Вінницької міської ради.

Як зазначила авторка петиції Ольга Астаніна, на вулиці Юзвинській встановлено інформаційно-вказівний знак 5.49 "Початок населеного пункту", а саме тому визначено вимоги, які визначають порядок руху в населених пунктах.

"Більшість водіїв не реагують на обмеження швидкості чим наражають на небезпеку мешканців масиву "Окружний", — зазначила авторка петиції.

Також мешканці масиву просять місцеву владу встановити автоматичну систему фіксації перевищення швидкості.