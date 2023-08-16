Випадок стався на ставку поблизу села Устя Зелене Монастириської громади. Про це повідомляють на сайті Нацполіції області.

У повідомленні йдеться, що підліток відпочивав разом з друзями і вирішив стрибнути у воду з дамби. 17-річний житель села Лука не зміг випливти.

"Хлопця витягнули на берег, викликали швидку допомогу. Реанімаційні заходи результату не дали - лікарі констатували смерть підлітка", — повідомляють поліцейські.

"Заходити у воду потрібно тільки у тверезому стані. Купатися варто лише у знайомих місцях. Забороняються екстремальні вчинки під час купання, наприклад, стрибки з вишок, мостів, пірнання у невідомих місцях".

У Нацполіції повідомили, що з початку року на водоймах Тернопільщини загинуло 23 людей, з них двоє – неповнолітні.

Читайте нас у Telegram: оперативні новини Тернопільщини