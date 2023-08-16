У Миколаєві затримані двоє посадовців акціонерного товариства "Миколаївобленерго", які виправдовували вторгнення РФ в Україну. Станом на 16 серпня 2023 року жінкам повідомили про підозру.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

"Зловмисницями виявились начальниця одного з відділу АТ "Миколаївобленерго" та її заступниця, які публічно заперечували існування України, як держави, та підтримували повномасштабне вторгнення Росії", — йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, підозрювані поширювали російську пропаганду серед колег та підлеглих, спрямовану на захоплення територій України та виправдовування збройної агресії РФ.

Правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Жінок підозрюють за статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

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