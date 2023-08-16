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У Рівному попрощались із 30-річним військовим Олександром Балашовим
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У Рівному попрощались із 30-річним військовим Олександром Балашовим

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У Рівному попрощались із 30-річним військовим Олександром Балашовим
Фото: Суспільне Рівне

У Рівному 16 серпня на майдані Незалежності попрощалися із 30-річним молодшим лейтенантом Олександром Балашовим. Чоловік загинув 10 серпня 2023 року на Донеччині.

За інформацією пресслужби Рівнеради, Олександр Балашов родом з села Іванчі Вараського району. Він навчався в Острозькій академії на спеціальності економічна кібернетика. Певний час із дружиною працювали за кордоном, потім придбали житло у Квасилові і в них народилися двійнята — Дарина та Злата.

"Це наш сусід. Як він любив своїх дівчат, перші три дні після загибелі їм не казали, що він помер. А вони сиділи на гойдалці і розповідали, що чогось тато їм не телефонує. Пригадували, як щовечора їх цілував, а тепер не дзвонить. Від то ми всі криком кричали. Немає слів, щоб виразити те, що ми переживаємо, і те, що переживає наше село", —розповіла сусідка загиблого Міла Новодворська.

У Рівному попрощались із 30-річним військовим Олександром Балашовим
Фото: Суспільне Рівне

Олександр Балашов в армії не служив, але 1 вересня 2022 року пішов у військкомат і повернуся звідти з повісткою.

"Саша був хорошим татом, хорошим господарем. Наша хата трішки вища і їхнє обійстя — все як на долоні. Ми бачили, як він доглядає дітей, як він з ними грається, як він вчить їх їздити на велосипеді. І вже коли Саша загинув ця подія, ця звістка страшна всю нашу вулицю дуже вразила", — зазначила сусідка загиблого Юлія Яцук.

Загинув Олександр Балашов 10 серпня біля селища Урожайне Донецької області. Поховають молодшого лейтенанта в Полицькій громаді, звідки він родом.

У Рівному попрощались із 30-річним військовим Олександром Балашовим
Фото: Суспільне Рівне

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