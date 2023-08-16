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"Краще загинути стоячи, ніж жити на колінах": у Луцьку попрощалися з бійцем Дмитром Раєнковим
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"Краще загинути стоячи, ніж жити на колінах": у Луцьку попрощалися з бійцем Дмитром Раєнковим

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&quot;Краще загинути стоячи, ніж жити на колінах&quot;: у Луцьку попрощалися з бійцем Дмитром Раєнковим
Прощання з Дмитром Раєнковим, 16 серпня 2923 рік. Фото: Суспільне Луцьк

У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Раєнкова. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Поліг 35-річний боєць під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Служив у війську на посаді оператора відділення інформаційних систем.

Загиблий боєць Дмитро Раєнков
Загиблий боєць Дмитро Раєнков. Фото: Суспільне Луцьк

Бабуся загиблого бійця Галина розповіла Суспільному, що онук боровся за вільну, щасливу Україну та постійно говорив, що "краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах".

"Женитися не встиг, ну, значить сиріт не лишив, але дівчину мав", — додає бабуся.

Бабуся загиблого бійця Дмитра Раєнкова Галина
Бабуся загиблого бійця Дмитра Раєнкова Галина. Фото: Суспільне Луцьк

Військовий товариш загиблого Олександр каже, що Дмитро був життєрадісний, тому й позивний мав відповідний — "Веселий". Млужили разом понад рік.

"Я людина висока, міцна, а він був худий, але з погляду на нього, його характер – був дуже витривалий — справжній герой", — каже побратим загиблого.

"Краще загинути стоячи, ніж жити на колінах": у Луцьку попрощалися з бійцем Дмитром Раєнковим
Побратим загиблого Олександр. Фото: Суспільне Луцьк

Лучани провели труну із загиблим військовослужбовцем навколішках.

"Краще загинути стоячи, ніж жити на колінах": у Луцьку попрощалися з бійцем Дмитром Раєнковим
Прощання з Дмитром Раєнковим у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

Поховали Дмитра Раєноква на Алеї почесних поховань у Гаразджі.

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