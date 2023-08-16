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На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
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На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон

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На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
Фото: ДПСУ

На Закарпатті впродовж 15 серпня військовослужбовці Чопського загону затримали десятьох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон або перебували у прикордонні без документів.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

За інформацією відомства, усіх громадян зупинили в межах Ужгородського району, поблизу українсько-словацького кордону.

"Місцеві жителі повідомили про рух підозрілих незнайомців у районі населених пунктів Стужиця і Стричава. Затримані виявилися жителями Дніпра і Чернігова. Вони визнали, що мали на меті у незаконний спосіб дістатися країн ЄС", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Двох чоловіків та жінку виявили під час проведення перевірки щодо пасажирів маршрутних таксі. Вони добиралися до кордону автобусами й сподівалися перетнути кордон у районі селища Великий Березний.

Двох жителів Черкащини затримали на пів шляху до Словаччини. Одного з них помітили ще на автобусній зупинці у селі Волосянка, іншого зупинили за 300 метрів від кордону. Під час опитування вони також розповіли про наміри незаконно перетнути кордон, — додають в ДПСУ.

На Закарпатті затримали десятьох людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Ще двох чоловіків затримали у районі населеного пункту Оноківці. Вони перебували у прикордонні без документів.

Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи. Їх притягнуть до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

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