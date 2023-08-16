Заборона зйомки роботи ППО у Криму: на скільки штрафуватимуть

Окупаційна влада Криму озвучила майбутні суми штрафів за зйомку та публікацію фото і відео роботи ППО, а також розташування військових об'єктів російських загарбників.
Про це повідомив окупаційний глава кримського парламенту Володимир Константинов в етері пропагандистського телеканалу "Россия 24".
Відповідні пропозиції щодо суми штрафів мають розглянути на рівні російського парламенту.
Так, за відповідні порушення фізичні особи будуть оштрафовані на 30 тисяч рублів11 тисяч гривень, "держслужбовці" - на 100 тисяч рублів37 тисяч гривень, а компанії - на 300 тисяч рублів111 тисяч гривень.
Константинов не уточнив, які суми штрафів передбачені за повторні порушення, але наголосив, що їхні розміри збільшаться.
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