Заборона зйомки роботи ППО у Криму: на скільки штрафуватимуть

Окупаційна влада Криму озвучила майбутні суми штрафів за зйомку та публікацію фото і відео роботи ППО, а також розташування військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомив окупаційний глава кримського парламенту Володимир Константинов в етері пропагандистського телеканалу "Россия 24".

Відповідні пропозиції щодо суми штрафів мають розглянути на рівні російського парламенту.

Так, за відповідні порушення фізичні особи будуть оштрафовані на 30 тисяч рублів, "держслужбовці" - на 100 тисяч рублів, а компанії - на 300 тисяч рублів.

Константинов не уточнив, які суми штрафів передбачені за повторні порушення, але наголосив, що їхні розміри збільшаться.

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