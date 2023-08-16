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Якою буде погода в Івано-Франківській області 17 серпня
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Якою буде погода в Івано-Франківській області 17 серпня

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Якою буде погода в Івано-Франківській області 17 серпня
Фото: Unsplash

17 серпня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ, вночі та вранці — слабкий туман. Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

"По Івано-Франківську та області — мінлива хмарність, вночі — місцями помірний короткочасний дощ, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — гроза. Вночі та вранці — слабкий туман", — йдеться у дописі.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 15⁰ до 17⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30-32⁰ тепла. По області вночі — 14-19⁰ тепла, вдень — 27-32⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — від 10⁰ до 15⁰ тепла, вдень — 20-25⁰ тепла.

Вітер — східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 км, в тумані — 600-900 м.

Як запобігти негативному впливу спеки

  • Зберігайте прохолоду. Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров'я.
  • Тримайтеся якомога далі від спеки. Уникайте виходу на вулицю та виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Перебувайте в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за необхідності та можливості — проводьте дві-три години на день у прохолодному місці.
  • Тримайте прохолоду у домі. Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити дім. Зменште теплове навантаження всередині квартири чи будинку протягом дня, використовуючи штори чи жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів.
  • Тримайте тіло прохолодним, вживайте достатньо води. Використовуйте легкий і вільний одяг та легку постільну білизну, приймайте прохолодний душ або ванну і регулярно пийте воду. Уникайте солодких, алкогольних напоїв або напоїв з кофеїном.

Сонячний удар — це стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями. Найчастіше його можна отримати у безвітряну погоду, при високій вологості повітря.

Здебільшого з діагнозом "сонячний удар" люди звертаються в лікарню влітку, цьому сприяє підвищена температура повітря. Загальні рекомендації полягають у тому, щоб утримуватися від засмагання з 11:00 до 16:00. Це — найнебезпечніші години.

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