Якою буде погода в Івано-Франківській області 17 серпня

17 серпня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ, вночі та вранці — слабкий туман. Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

"По Івано-Франківську та області — мінлива хмарність, вночі — місцями помірний короткочасний дощ, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — гроза. Вночі та вранці — слабкий туман", — йдеться у дописі.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 15⁰ до 17⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30-32⁰ тепла. По області вночі — 14-19⁰ тепла, вдень — 27-32⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — від 10⁰ до 15⁰ тепла, вдень — 20-25⁰ тепла.

Вітер — східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 км, в тумані — 600-900 м.

Як запобігти негативному впливу спеки

Зберігайте прохолоду. Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров'я.

Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров'я. Тримайтеся якомога далі від спеки. Уникайте виходу на вулицю та виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Перебувайте в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за необхідності та можливості — проводьте дві-три години на день у прохолодному місці.

Уникайте виходу на вулицю та виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Перебувайте в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за необхідності та можливості — проводьте дві-три години на день у прохолодному місці. Тримайте прохолоду у домі. Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити дім. Зменште теплове навантаження всередині квартири чи будинку протягом дня, використовуючи штори чи жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів.

Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити дім. Зменште теплове навантаження всередині квартири чи будинку протягом дня, використовуючи штори чи жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів. Тримайте тіло прохолодним, вживайте достатньо води. Використовуйте легкий і вільний одяг та легку постільну білизну, приймайте прохолодний душ або ванну і регулярно пийте воду. Уникайте солодких, алкогольних напоїв або напоїв з кофеїном.

Сонячний удар — це стан, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями. Найчастіше його можна отримати у безвітряну погоду, при високій вологості повітря.

Здебільшого з діагнозом "сонячний удар" люди звертаються в лікарню влітку, цьому сприяє підвищена температура повітря. Загальні рекомендації полягають у тому, щоб утримуватися від засмагання з 11:00 до 16:00. Це — найнебезпечніші години.

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