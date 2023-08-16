На Одещині сфера послуг відновилася на 100% — ОВА

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сфера послуг на Одещині відновилася на 100%, промисловість — на 70-80%.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, вагомий вклад в економіку регіону зробили підприємства торгівлі та послуг. Більша частина магазинів, як маленьких, так і великих, не припиняли роботу під час війни.

"Сфера послуг відновилася вже на 100%. Одещина один з небагатьох регіонів, де робота закладів сфери обслуговування (кафе, ресторани, торгові центри, кінотеатри) дозволена до 23:00. Йдемо на зустріч бізнесу і створюємо максимально комфортні умови", — йдеться у повідомленні голови ОВА.

В ОВА додали, що першому півріччі промисловість регіону працювала на 70-80% довоєнних показників. У 2022 році це було 55-60%.

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