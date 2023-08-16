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"Цвіт вишиванки": до Вінниці привезли міжнародний рушник єднання
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"Цвіт вишиванки": до Вінниці привезли міжнародний рушник єднання

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&quot;Цвіт вишиванки&quot;: до Вінниці привезли міжнародний рушник єднання
Міжнародний вишитий рушник "Цвіт вишиванки" розгорнули на Європейській площі. Фото: Суспільне Вінниця

Мисткині Хмельниччини передали вінничанам міжнародний рушник єднання під назвою "Цвіт вишиванки". З сусідньої області до Вінниці оберіг привезли три вишивальниці. Передавали його на площі Європейській, що у середмісті Вінниці.

"Ми старалися якнайкраще вишити цей рушник. Обирали цікаву техніку, цікавий візерунок. Наша майстриня — Демчук Надія Василівна з селища Гриців, яка вишиває вже понад 50 років та володіє багатьма техніками. Сьогодні закінчили роботу і ви побачите наш фрагмент. Взагалі вишивка — це бренд нашого українського народу, це наша душа, це те, що нам притаманне", — говорить голова Хмельницького обласного осередку спілки майстрів народного мистецтва України Таїсія Стан.

На рушнику завдовжки 12,5 метрів та завширшки 65 сантиметрів вже вишили орнаменти майстри з 10 регіонів країни. Вінницька область стала одинадцятою, де вишиватимуть полотно. Про це каже Євген Філь очільник Благодійного Фонду "Цвіт вишиванки" та один з ініціаторів цього проєкту. Кожна область наносить на нього найвпізнаваніші елементи, які притаманні певному регіону. Оздоблювала рушник і українська діаспора по всьому світу.

"Цвіт вишиванки": до Вінниці привезли міжнародний рушник єднання
Фото: Суспільне Вінниця

На Вінниччині Міжнародний рушник єднання "Цвіт вишиванки" створюватимуть упродовж серпня вересня. На ньому у техніці "качалкова гладь" відшиють характерний для області орнамент "подільський вазон". Робитимуть це вишивальниці з Ямпільщини.

"Ми будемо вишивати качалочковою гладдю. Швидше за все, узором буде подільське дерево роду. Качалочкова гладь притаманна для наших подільських рушників. Вона зустрічається по всій території області. Унікальна тим, що вона з двох сторін є ідентичною", розповіла Тетяна Поплінська — очільниця аматорського колективу подільської вишивки "Солов'їні вічка".

"Цвіт вишиванки": до Вінниці привезли міжнародний рушник єднання
Фото: Суспільне Вінниця

Далі, за словами Євгена Філя, рушник єднання, який розпочали вишивати у травні 2013-го року у Тернополі, передадуть на Житомирщину.

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