"Цвіт вишиванки": до Вінниці привезли міжнародний рушник єднання

Мисткині Хмельниччини передали вінничанам міжнародний рушник єднання під назвою "Цвіт вишиванки". З сусідньої області до Вінниці оберіг привезли три вишивальниці. Передавали його на площі Європейській, що у середмісті Вінниці.

"Ми старалися якнайкраще вишити цей рушник. Обирали цікаву техніку, цікавий візерунок. Наша майстриня — Демчук Надія Василівна з селища Гриців, яка вишиває вже понад 50 років та володіє багатьма техніками. Сьогодні закінчили роботу і ви побачите наш фрагмент. Взагалі вишивка — це бренд нашого українського народу, це наша душа, це те, що нам притаманне", — говорить голова Хмельницького обласного осередку спілки майстрів народного мистецтва України Таїсія Стан.

На рушнику завдовжки 12,5 метрів та завширшки 65 сантиметрів вже вишили орнаменти майстри з 10 регіонів країни. Вінницька область стала одинадцятою, де вишиватимуть полотно. Про це каже Євген Філь — очільник Благодійного Фонду "Цвіт вишиванки" та один з ініціаторів цього проєкту. Кожна область наносить на нього найвпізнаваніші елементи, які притаманні певному регіону. Оздоблювала рушник і українська діаспора по всьому світу.

Фото: Суспільне Вінниця

На Вінниччині Міжнародний рушник єднання "Цвіт вишиванки" створюватимуть упродовж серпня — вересня. На ньому у техніці "качалкова гладь" відшиють характерний для області орнамент — "подільський вазон". Робитимуть це вишивальниці з Ямпільщини.

"Ми будемо вишивати качалочковою гладдю. Швидше за все, узором буде подільське дерево роду. Качалочкова гладь притаманна для наших подільських рушників. Вона зустрічається по всій території області. Унікальна тим, що вона з двох сторін є ідентичною", — розповіла Тетяна Поплінська — очільниця аматорського колективу подільської вишивки "Солов'їні вічка".

Фото: Суспільне Вінниця

Далі, за словами Євгена Філя, рушник єднання, який розпочали вишивати у травні 2013-го року у Тернополі, передадуть на Житомирщину.