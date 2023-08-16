На Київщині лунатимуть звуки вибухів. Де саме

Сьогодні, 16 серпня, у Вишгородському районі Київської області лунатимуть вибухи. Підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

В адміністрації попереджають, що жителі регіону та околиць столиці можуть чути звуки вибухів.

"У Вишгородському районі може бути гучно. Зберігайте спокій — роботи планові",— йдеться у повідомленні.

Що відомо про розмінування на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій. Зокрема, 11 серпня сапери знищували вибухонебезпечні предмети у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.