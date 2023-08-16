На Криворіжжі завершився збір врожаю озимих культур із загальної площі збирання в 155 805 га. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Намолочено 486 367 тонн врожаю. Зокрема, озимого ячменю — 122 619 тонн, озимої пшениці — 343 570 тонн, ярого яменю — 11 523 тонн та 4 185 тонн ярої пшениці. Врожайність складає 31,2 центнери з гектара", написав посадовець.

Він зазначив, що незабаром стартує збір соняшника та сої. Запланована площа збирання культур складає 148 823 га та 160 га відповідно.

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