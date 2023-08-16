В тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області російські окупанти забороняють видавати жителям життєво необхідні ліки без російського паспорта.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Дмитро Орлов.

"Перш за все інсулін, деякі медикаменти для щитовидної залози тощо. Це саме ті категорії пільгових ліків, які громадяни України мають право отримувати повністю безкоштовно, адже від їхнього застосування залежить життя пацієнтів", — зазначив у своєму дописі Дмитро Орлов.

Крім того, з 1 вересня в Енергодарі окупанти хочуть заборонити надавати медичну допомогу тим енергодарцям, які не мають російського паспорта:

"Вже зараз людям, які не мають "папірця" РФ, можуть відмовити в госпіталізації або у наданні медичних послуг. Тобто загарбники користуються вразливим становищем людей аби змусити їх отримати паспорт своєї недокраїни".

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