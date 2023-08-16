Пансіонат для людей похилого віку у Вінниці отримав котел від волонтерів

Котел для приготування їжі на 250 літрів отримав від благодійників вінницький пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Обладнання придбав Благодійний Фонд "Зимородок". Коштує воно 90 тисяч гривень, каже в.о. обов'язків директора пансіонату Катерина Якимчук.

За її словами, потреба у харчо-варильному котлі була дуже велика, адже нині в їхньому закладі 224 підопічних. З них 92 — переселенці. Такий котел значно полегшить роботу кухарів.

"Обладнання, яке у нас є на кухні, з 1980 року. Воно старе, зношене і неефективне. Наші котли вийшли з ладу. І ми підіймали тридцятилітрову каструлю на метрову висоту до плити, аби зварити їжу, а це полегшить працю", — говорить Катерина Якимчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Окрім кухонного обладнання, волонтери "Зимородка" зорганізували для підопічних пансіонату і концерт гурту "Лісапетний батальйон".

"Вибрали таку програму, яка відповідає інтересам цих людей і отримали свою порцію позитиву. Це "Лісапет", "Сама файна", "Коза ганяє по ріллі", "Дієта" і, звичайно, патріотичні пісні. Ці люди потребують позитивних емоцій, як ніхто. У них дуже мало радості залишилося у житті", — говорить керівниця гурту Наталя Фаліон.

Фото: Суспільне Вінниця

Понад рік у пансіонаті Ганна Шаповалова з Донеччини. Розповідає, що до Вінниці разом із чоловіком Григорієм їх доправили евакуаційним потягом. На Донеччині проживали у селищі Велика Новосілка.

"Не змогла не прийти, не подивитися на них, бо дуже їх люблю. Стільки енергії, колориту, аж настрій підійнявся", — каже Ганна Шаповалова.