У Кропивницькому 18 серпня відбудеться виставка-ярмарок "Волонтерський крафт". 20 команд волонтерів продаватимуть свою продукцію та збиратимуть гроші на потреби ЗСУ. Про це Суспільному розповіла комунікаційниця громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення" Вікторія Румянцева. Ярмарок проведуть до Дня Незалежності України.

Ярмарок розпочнеться о 8 годині на площі перед міськрадою. На ньому можна буде придбати сухі супи, борщі, енергетичні батончики, консерви, тушкованки — все, що виробляють волонтери Кіровоградської області у своїх штабах для військових.

Мета ярмарку — зібрати волонтерів для обміну досвідом у виготовленні їх продукції, познайомити один з одним, налагодити можливі партнерства, а також залучити гроші для благодійності.

"Кожен волонтерський центр допомагає конкретним військовим з тієї чи іншої військової частини. Після ярмарку вони на своїх сторінках в соцмережах звітуватимуть скільки зібрали грошей і на що саме їх витратять", – сказала Вікторія Румянцева.