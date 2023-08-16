В екосистемах Рівненщини у 2023 році сталася 61 пожежа на загальній площі майже 27 гектарів. Ці дані 16 серпня повідомив речник Служби порятунку області Дмитро Мельник. Він уточнив, що йдеться про ділянки із сухостоєм, зарослі очерету та стихійні сміттєзвалища.

Про небезпеку загорянь в екосистемах та як їм запобігти в умовах оголошеного надзвичайного рівня пожежної небезпеки, розповіли на Facebook-сторінці Нобельського національного природного парку.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Рівненській області оголосили на 16-17 серпня в Службі порятунку області. Під час онлайн-брифінгу в Рівненській ОВА рятувальники закликали не провокувати пожежі й дотримуватися правил безпеки вдома і на природі.

Нобельський національний природний парк розмістив повідомлення про небезпеку пожеж в екосистемах. При цьому наголосили, що це — період розмноження багатьох диких тварин та інших живих організмів.

"Після спалювання їхнього середовища існування птахи, скажімо, надовго покидають цю місцевість. Також при пожежі гинуть дрібні ссавці і комахи, які не здатні врятуватися через свою малорухливість. Хтось з них згорає, а хтось задихається від їдкого диму. А відновлення випаленої території відбувається дуже повільно й триває не один рік, залежно від її площі. Окрім того, речовини, які виділяються в повітря внаслідок пожежі, негативно впливають на здоров’я людини”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, у нацпарку озвучили перелік заборон в екосистемах у пожежонебезпечний період:

використання легкозаймистих речовин;

розведення багать, окрім спеціально відведених для цього місць;

паління та викидання непогашених сірників, недопалків;

випалювання трави та інших рослинних решток;

звалювання та спалювання сміття.

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