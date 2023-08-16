На Львівщині у ДТП травмувалася 5-річна дитина

У місті Борислав на Львівщині зіткнулися дві автівки. Внаслідок аварії травмувалася 5-річна дівчинка.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилася 15 серпня на вулиці Дорошенка у Бориславі.

"Відбулося зіткнення автомобілів "Audi A6", яким керував 70-річний місцевий житель, та "Hyundai Accent" під керуванням 30-річного місцевого мешканця", – йдеться у повідомленні.

5-річну пасажирку автомобіля "Hyundai Accent" із травмами доправили до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.