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Трирічний хлопчик, який отримав травми у ДТП у Коростені, помер. Водію оголосили про підозру
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Трирічний хлопчик, який отримав травми у ДТП у Коростені, помер. Водію оголосили про підозру

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Трирічний хлопчик, який отримав травми у ДТП у Коростені, помер. Водію оголосили про підозру
Коростень, 23 липня 2023 року. Фото: Поліція у Житомирській області

Трирічний хлопчик, який отримав травми у ДТП у Коростені, помер. Водію оголосили про підозру.

Про це 16 серпня повідомив Відділ комунікації поліції Житомирської області на своєму сайті.

"Після проведення необхідних процесуальних дій слідчі Коростенського райуправління поліції оголосили водію автомобіля "Skoda" підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 липня на перехресті вулиць Шолом-Алейхема та Мельника у Коростені. Тоді через зіткнення двох автомобілів стався наїзд на жінку з дитиною, котрі перебували на узбіччі. Вони отримали травми та були ушпиталені.

Під час досудового розслідування встановили, що водій автомобіля "Skoda Felicia", 33-річний житель Коростеня, рухаючись вулицею міста, порушив вимоги Правил дорожнього руху. У результаті він зіткнувся з кросовером "Dodge Journey", після чого наїхав на пішоходів.

"Внаслідок ДТП травми отримали 44-річна жителька Коростеня та її трирічний син. Їх ушпиталили до місцевої лікарні. Медикам не вдалося врятувати життя дитини. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер", — повідомили у поліції.

Відповідно до чинного законодавства водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні проводить Коростенська окружна прокуратура.

Суспільне повідомляло, що 23 липня близько 13:30 у середмісті Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пішоходів на перехресті та пасажирка авто.

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