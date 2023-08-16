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Пропонували роботу за кордоном за передплату: у Кривому Розі правоохоронці викрили ймовірних шахраїв
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Пропонували роботу за кордоном за передплату: у Кривому Розі правоохоронці викрили ймовірних шахраїв

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Пропонували роботу за кордоном за передплату: у Кривому Розі правоохоронці викрили ймовірних шахраїв
Фото: поліція Дніпропетровщини

У Кривому Розі на Дніпропетровщині правоохоронці викрили ймовірних шахраїв, які пропонували роботу за кордоном, брали передплату та зникали. Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Як встановили поліцейські, до незаконної діяльності причетні 48-річна та 45-річний жителі Кривого Рогу. Шахраї розміщували оголошення в мережі Інтернет стосовно працевлаштування за кордоном. Для бронювання робочого місця отримували передплату у сумі 5 тисяч на свої банківські картки, після чого на зв'язок із замовниками на виходили.

За послуги бронювання робочого місця фігуранти справи заволоділи коштами людей у сумі близько 50 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 2 обшуки, вилучили близько 30 сім-карт, декілька мобільних телефонів, 20 банківських карток, підроблені договори про надання послуг із працевлаштування, флеш-накопичувачі, "чорнові" записи, ноутбук та планшет.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190Шахрайство. Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру.

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