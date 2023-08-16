З початку 2023 року поліцейські у Донецькій області, де на час дії воєнного стану ввели заборону на продаж спиртних напоїв, вилучили понад 360 тонн алкоголю. Найбільше спиртних напоїв виявили на блокпостах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

З 2023 року на блокпостах області поліцейські 617 разів зупиняли людей, які намагались провезти в область алкоголь. Вилучили понад 130 тонн алкогольних напоїв.

Останній випадок був зафіксований на блокпосту біля Покровська.

"Співробітники поліції зупинили для перевірки транспортний засіб «ГАЗ». Під час огляду в обшивці кузова були виявлені алкогольні напої, які 26-річний водій намагався нелегально провезти в регіон. Правоохоронці вилучили понад 1400 літрів напоїв без марок акцизного податку", — розказали у поліції.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу України.

За цією ж статтею порушили примінальну справу у селі Майдан Краматорського району. Там, повідомили у поліції, 39-річний водій у цистерні асенізаційної машини перевозив алкогольні напої — правоохоронці вилучили понад 9000 літрів алкоголю майже на 500 тисяч гривень.

Вилучений алкоголь, село Майдан Краматорського району. Фото: поліція Донеччини

Загалом у поточному році поліцейські відкрили 40 кримінальних проваджень за фактами порушень у сфері господарської діяльності, зазначили у поліції.

"З початку року задокументовано понад 1000 фактів реалізації спиртних напоїв, складено 1024 адміністративних протоколи за ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі алкогольними напоями)", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про заборону продажу алкоголю у Донецькій області

З 2022 року у Донецькій області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Ця заборона діятиме на період дії правового режиму воєнного стану.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram