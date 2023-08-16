У Запоріжжі перейменували 70 вулиць, які мали радянські назви

У Запоріжжі в рамках дерусифікації перейменували майже 70 вулиць, площ та провулків, назви яких пов’язані з Росією та Радянським Союзом.

Про це вчора, 15 серпня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За словами посадовця, ніщо у Запоріжжі не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини. Пропозиції щодо перейменувань вулиць виносилися на кожну чергову сесію міської ради:

"У місті з’явилися вулиці Князя Володимира, отамана Івана Підкови, полку Чорних запорожців. А пріоритетними для нас є перейменування на честь захисників і захисниць Запоріжжя та України".

З переліком перейменувань можна ознайомитися за посиланням.

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