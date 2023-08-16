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Хотів вступити до лав десантників ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції росіянам: на Київщині затримали колаборанта
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Хотів вступити до лав десантників ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції росіянам: на Київщині затримали колаборанта

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На Київщині затримали колаборанта
Затримання колаборанта, який намагався вступити до лав десантників, щоб потім зливати РФ їхні позиції на передовій. Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ та ДБР затримала на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що за вказівкою Росії він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.

У подальшому фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" росіянам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

"Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони. Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", — йдеться у повідомленні.

Хотів вступити до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції росіянам: на Київщині затримали колаборанта
Наказ про призначення колаборанта "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії" Херсонської області. Фото: СБУ

За співпрацю з росіянами його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії". На цій "посаді" колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми, зазначили в СБУ.

За даними правоохоронців, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.

Після звільнення Херсона чоловік отримав завдання від окупантів "залягти на дно" і згодом переїхати до Київської області.

на Київщині затримали колаборанта
Затримання колаборанта, який намагався вступити до лав десантників, щоб потім зливати РФ їхні позиції на передовій. Фото: СБУ

На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там приступити до виконання ворожих завдань.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Зараз він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, йдеться у повідомленні СБУ.

Що відомо про викриття колаборантів у Києві та області

У результаті спецоперації у Києві затримали російського агента, який отримав завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь РФ. Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Служба безпеки України викрила групу російських агентів. Вони збирали інформацію про критичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти у Києві і передавали координати армії РФ для ракетних обстрілів.

У Києві СБУ викрила російську агентурну групу, до якої входили четверо киян. Вони збирали інформацію про розташування об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури, зокрема, координати ТЕЦ столичного регіону для зриву опалювального сезону.

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