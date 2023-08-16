У Львові прооперували 7-річного Владислава з Тернополя. У хлопчика вроджена вада — гіпоплазія нирки. У Першому ТМО Львова йому пересадили нирку від посмертного донора.

Про стан дитини розповіли у медзакладі.

Нирки Владислава від народження були дуже маленькими і з часом перестали працювати. Дитина кілька разів на тиждень по чотири години перебувала на діалізі. Через постійні процедури хлопчик майже не бував вдома і не відвідував дитячий садок.

7-річному Владику із Тернополя пересадили нирку від посмертного донора. Фото: Перше ТМО Львова

У 7-й День народження Владислава його мамі подзвонили із лікарні та повідомили, що є донорська нирка. Три роки тому Владику проводили родинну пересадку. Тоді донором став батько, але нирка функціонувала недовго.

"Це повторна трансплантація, тому вона виконувалась з лівого боку, хоча зазвичай виконується з правого, але з права була татова нирка. Технічно це важко: по-перше маленький діаметр судин. По-друге, рубцевий процес внаслідок попередньої операції. І це технічно ускладнювало процес, але нам все вдалося", — говорить завідувач урологічного відділення Дмитро Шевчук.

7-річний Владик, якому пересадили нирку, готується йти до школи. Фото: Перше ТМО Львова

Операція минула успішно. Через два тижні після трансплантації Владика виписали додому. Лікарі подарували хлопчику наплічник, адже він піде до школи у перший клас.

"Він дуже сильно хотів піти до школи: перший клас, перший дзвоник, рюкзак, з дітками гратися. Він у нас не був ні в садочку, ні з дітьми не контактував, тому що часто хворів. Зараз дитина стала здорова. Почав гарно їсти, нічого в нього не болить. Аналізи в нас нормальні, ми не звикли чути, що в нас все добре", — розповідає мама Владислава Марʼяна Архитко.

Донором став чоловік, який отримав несумісні з життям травми. Його не вдалося врятувати. Але його рідні погодилися, щоб чоловік став донором для інших людей. Серед них — Владик.

"Я йду в школу, в перший клас. Буду писати, рахувати та читати у школі", — говорить Владислав.