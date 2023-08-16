Київські митники вилучили з міжнародної посилки культову статуетку

Культову статуетку античного бога Серапіса київські митники вилучили з міжнародної посилки, яка прямувала до Франції. За даними експертизи — це культова фігурка 2 ст. н.е.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що металеву фігурку людини з ознаками старовини, що знаходилася у відправленні, яке намагався надіслати за кордон мешканець Хмельниччини, митники направили на експертизу до Національного музею історії України.

Культова статуетка 2 ст. н.е. Фото: Київська митниця/Facebook

"Фігурка є бронзовою статуеткою бога Серапіса, що належить до культових предметів і датується 2 ст. н.е. Знахідки античних культових фігурок, в тому числі і Серапіса, відомі на території України серед пам’яток черняхівської та вельбарської культур",— йдеться у повідомленні.

Експерти поінформували, що Серапіса, як покровителя достатку, родючості, підземного царства та потойбічного життя зображували, як грецького бога, але з єгипетською атрибутикою. Статуетка становить культурну цінність.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України, а такого митникам надано не було. Наразі культову фігурку вилучили, підсумували у митниці.

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