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Київські митники вилучили з міжнародної посилки культову статуетку
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Київські митники вилучили з міжнародної посилки культову статуетку

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Київські митники вилучили з міжнародної посилки культову статуетку
Культова статуетка 2 ст. н.е. Фото: Київська митниця/Facebook

Культову статуетку античного бога Серапіса київські митники вилучили з міжнародної посилки, яка прямувала до Франції. За даними експертизи — це культова фігурка 2 ст. н.е.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що металеву фігурку людини з ознаками старовини, що знаходилася у відправленні, яке намагався надіслати за кордон мешканець Хмельниччини, митники направили на експертизу до Національного музею історії України.

Київські митники вилучили з міжнародної посилки культову статуетку
Культова статуетка 2 ст. н.е. Фото: Київська митниця/Facebook

"Фігурка є бронзовою статуеткою бога Серапіса, що належить до культових предметів і датується 2 ст. н.е. Знахідки античних культових фігурок, в тому числі і Серапіса, відомі на території України серед пам’яток черняхівської Археологічна культура, яка існувала в 100–500 роках нашої ерита вельбарськоїАрхеологічна культура залізної доби на території сходу нинішньої Польщі, заходу Білорусі та північного заходу України, яку ідентифікують з готами. З'явилася близько 20 року н. е культур",— йдеться у повідомленні.

Експерти поінформували, що Серапіса, як покровителя достатку, родючості, підземного царства та потойбічного життя зображували, як грецького бога, але з єгипетською атрибутикою. Статуетка становить культурну цінність.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України, а такого митникам надано не було. Наразі культову фігурку вилучили, підсумували у митниці.

Що відомо про спроби вивезення цінностей з України

Київська митниця запобігла незаконному вивезенню до Польщі 18 цінних старовинних монет.

З України до Канади хотіли переслати Біблію, датовану ХІХ століттям. Відправник з Одеси задекларував її як звичайну книгу.

Київські митники конфіскували монети часів Римської імперії, які відправляли до США, Канади та Чилі.

Київські митники не допустили вивезення за кордон археологічних артефактів часів Русі IX-XIV століть. Посилка прямувала з Києва до США.

На початку квітня у Києві презентували артефакти, врятовані від незаконного вивезення з України. Серед 469 експонатів — старовинні монети, ордени та медалі, предмети холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до 19 ст.

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