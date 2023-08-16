29-річну жительку Куп'янського району Харківщини визнали винною у співпраці з окупантами. За версією прокуратури, під час окупації села Гетьманівка засуджена освітянка очолювала місцеву школу, в якій збиралася впроваджувати навчання за російською програмою.

Про вирок повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Жінка наказала бібліотекарці з’їздити до школи в селище Шевченкове, щоб отримати російські навчальні підручники для 1-11 класів та рюкзаки з російською символікою для учнів", — йдеться в повідомленні.

Українські підручники "в. о. директора" школи розпорядилася вилучити. Освітянку визнали винною на три роки позбавлення волі та заборонили обіймати посади в галузі освіти та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років.

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