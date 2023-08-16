В окупованому Криму з 1 вересня учні 6-11 класів отримуватимуть профорієнтаційний мінімум. Він включає в себе відвідування кримських підприємств та отримання робочої професії.

Про це повідомив "голова Комітету з освіти, науки та молодіжної політики" окупаційного кримського парламенту Сергій Додонов в інтерв'ю "Вести Крым".

Профорієнтаційний мінімум складається з трьох рівнів:

базовий - не менше 40 годин на навчальний рік;

основний - не менше 60 годин на навчальний рік;

просунутий - не менше 80 годин на навчальний рік.

Школярі відвідуватимуть заводи, їх тестуватимуть на здібності та по завершенню вони отримають робочу професію.

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