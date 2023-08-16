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Отримав поранення несумісні з життям. На Хмельниччині похоронили Богдана Музику, який загинув на Бахмутському напрямку
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Отримав поранення несумісні з життям. На Хмельниччині похоронили Богдана Музику, який загинув на Бахмутському напрямку

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Отримав поранення несумісні з життям. На Хмельниччині похоронили Богдана Музику, який загинув на Бахмутському напрямку
Фото: Улашанівська тергромада

У селі Улашанівка, що на Хмельниччині попрощалися із військовослужбовцем Богданом Музикою. Про це сповістили на Facebook-сторінці Улашанівської територіальної громади.

Як йдеться у дописах, Богдан Музика народився у 1996 році й проживав у селі Улашанівка. Боєць загинув 13 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку Донецької області отримавши осколкові поранення несумісні з життям.

"Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, герой поліг в бою за Україну, її свободу і незалежність. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям загиблого, схиляємо голови у скорботі" — написали в Улашанівській громаді.

Поховали воїна на Бараннєвському кладовищі, у рідному селі. 16 серпня 2023 року на території Улашанівської сільської ради оголошено Днем жалоби.

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