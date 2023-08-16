Амброзія — рослина з агресивним пилком, яка може викликати явище бронхіальної астми й низку інших захворювань. Про це 16 серпня в етері Суспільне. Спротив зазначила лікарка-алергологиня з Рівного Тетяна Янчук. У період цвітіння бур'янів вона розповіла, чим небезпечна сезонна алергія, як її попередити й лікувати.
Чому виникає алергія
"Алергія може початись у будь-який момент. І коли людина продовжує контактувати з алергеном далі, то симптоми алергії розвиваються й набуваються більш вираженого значення, хвороба стає важчою й турбує частіше. Респіраторна алергія, коли через дихальну систему потрапляють алергени, уражає верхні дихальні шляхи, відтак виникає нежить, риніт, риносинуситЗапалення слизової носа і приносових пазух., кон'юнктивітЗапалення слизової оболонки ока, викликане вірусами, хламідіями, патогенними грибками, занесеним брудом, а також алергічною реакцією.. Окрім того, уражає нижні дихальні шляхи, а тому виникає трахеїтЗахворювання, що характеризується запаленням слизової оболонки трахеї, має гостру і хронічну форми., фарингітЗахворювання запального характеру, що вражає слизову оболонку глотки та структури лімфоїдної тканини. , ларингітЗапалення слизових оболонок гортані, пов'язане часто із застудою, але також з деякими вірусами, бактеріями, гельмінтами, респіраторними токсичними речовинами, алергією тощо.. І, зрештою, може розвинутись бронхіальна астмаПоширене хронічне запальне захворювання дихальних шляхів легень. Типові симптоми включають хрипи, кашель, стиснення у грудях та задишку.. А коли людина безпосередньо контактує з пилком рослини, через шкіру, то може розвиватися дерматитГостре запалення шкіри, яке виникає під впливом різних екзогенних факторів (хімічних, фізичних, термічних, рослинних, медикаментозних та ін.)..
Але людина по своїй природі повинна бути алергіком. Усі ми можемо контактувати з пилком небезпечних рослин, але далеко не в усіх може розвинутись алергія. Про цю вроджену схильність ми можемо судити, вивчаючи спадковий анамнезОсновний суб'єктивний метод дослідження хворого, що полягає в отриманні інформації про хворого та його недугу шляхом розпитування.".
Чим небезпечна амброзія
"Амброзія — рослина з дуже агресивним пилком, яка часто викликає явище бронхіальної астми. Вона не тільки вражає верхні дихальні шляхи, а й нижні. Окрім цього, амброзія дуже швидко розповсюджується, захоплює нові території.
Тому пацієнтам, які мають алергію на амброзію, необхідно отримувати терапію як під час цвітіння цієї рослини, так і попередньо пройти профілактичне лікування, аби потім алергія їх не турбувала".
Як розпізнати алергію
"Для цього потрібно провести алерготестування. По розповідях чи симптомах ми не можемо визначити на що в людини алергія. До прикладу, на Рівненщині амброзія почала розповсюджуватись останні декілька років, донедавна жителі наших територій частіше мали алергію на полин.
Тому для початку треба зробити тести, пройти обстеження, проконсультуватися з алергологом".
Профілактика алергії
"У період сезонної алергії людям, які відчувають симптоми, окрім медикаментозного лікування, необхідно також дотримуватись заходів особистої гігієни:
- важливо промивати слизову носа ізотонічними розчинами;
- обов'язково після приходу з вулиці, а особливо перед сном, мити волосся, аби не контактувати з ним впродовж ночі;
- важливо змивати пилок з обличчя, мити руки.
На сьогодні кількість людей, які страждають на різні форми алергій, зростає. На це все впливає забрудненість атмосфери".
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