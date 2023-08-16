Амброзія — рослина з агресивним пилком, яка може викликати явище бронхіальної астми й низку інших захворювань. Про це 16 серпня в етері Суспільне. Спротив зазначила лікарка-алергологиня з Рівного Тетяна Янчук. У період цвітіння бур'янів вона розповіла, чим небезпечна сезонна алергія, як її попередити й лікувати.

Чому виникає алергія

"Алергія може початись у будь-який момент. І коли людина продовжує контактувати з алергеном далі, то симптоми алергії розвиваються й набуваються більш вираженого значення, хвороба стає важчою й турбує частіше. Респіраторна алергія, коли через дихальну систему потрапляють алергени, уражає верхні дихальні шляхи, відтак виникає нежить, риніт, риносинусит, кон'юнктивіт. Окрім того, уражає нижні дихальні шляхи, а тому виникає трахеїт, фарингіт, ларингіт. І, зрештою, може розвинутись бронхіальна астма. А коли людина безпосередньо контактує з пилком рослини, через шкіру, то може розвиватися дерматит.

Але людина по своїй природі повинна бути алергіком. Усі ми можемо контактувати з пилком небезпечних рослин, але далеко не в усіх може розвинутись алергія. Про цю вроджену схильність ми можемо судити, вивчаючи спадковий анамнез".

Чим небезпечна амброзія

"Амброзія — рослина з дуже агресивним пилком, яка часто викликає явище бронхіальної астми. Вона не тільки вражає верхні дихальні шляхи, а й нижні. Окрім цього, амброзія дуже швидко розповсюджується, захоплює нові території.

Тому пацієнтам, які мають алергію на амброзію, необхідно отримувати терапію як під час цвітіння цієї рослини, так і попередньо пройти профілактичне лікування, аби потім алергія їх не турбувала".

Як розпізнати алергію

"Для цього потрібно провести алерготестування. По розповідях чи симптомах ми не можемо визначити на що в людини алергія. До прикладу, на Рівненщині амброзія почала розповсюджуватись останні декілька років, донедавна жителі наших територій частіше мали алергію на полин.

Тому для початку треба зробити тести, пройти обстеження, проконсультуватися з алергологом".

Профілактика алергії

"У період сезонної алергії людям, які відчувають симптоми, окрім медикаментозного лікування, необхідно також дотримуватись заходів особистої гігієни:

важливо промивати слизову носа ізотонічними розчинами;

обов'язково після приходу з вулиці, а особливо перед сном, мити волосся, аби не контактувати з ним впродовж ночі;

важливо змивати пилок з обличчя, мити руки.

На сьогодні кількість людей, які страждають на різні форми алергій, зростає. На це все впливає забрудненість атмосфери".

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