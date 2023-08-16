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"Хочу почуватися вільно": жителька Дніпра отримала посвідчення у рамках проєкту "Автошкола для людей з інвалідністю"
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"Хочу почуватися вільно": жителька Дніпра отримала посвідчення у рамках проєкту "Автошкола для людей з інвалідністю"

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&quot;Хочу почуватися вільно&quot;: жителька Дніпра отримала посвідчення у рамках проєкту &quot;Автошкола для людей з інвалідністю&quot;
Фото: Суспільне Дніпро

Софія Грубова першою у Дніпрі отримала водійське посвідчення у рамках проєкту "Автошкола для людей з інвалідністю", що функціонує на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

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Софія Грубова пішла навчатися водінню у березні цього року. Каже, отримати посвідчення хотіла ще до повномасштабного вторгнення.

"Бо це мобільність, бо це свобода в пересуванні. Не громадським транспортом, який здебільшого в Дніпрі недоступний. Це не таксі, теж по прив’язці до часу, гроші і все таке.  Я хочу почуватися більш вільно, незалежно від якихось таких факторів", — розповіла водійка.

Дівчина з дев’яти років користується колісним кріслом через травму спинного мозку. За її словами, до початку повномасштабної війни у місті було багато низькопідлогового транспорту. Зараз, каже Софія, таких автобусів стало менше, тому вирішила навчитися водити авто.

"Якщо в цілому по доступності, то теж не дуже добре. Там умовно півтори вулиці з класними пониженнями, ну, я перебільшую, звичайно їх трохи більше, але цього недостатньо. Тим паче, що зараз людей з інвалідністю, на жаль, буде більше і більше. Військові, цивільні", — говорить жінка.

Аби дізнатись, яка кількість громадського транспорту облаштована для перевезення людей з інвалідністю та чи облаштовані громадські місця і держустанови підйомниками та пандусами, Суспільне надіслало інформаційний запит до міськради.

"Хочу почувати себе вільно": жителька Дніпра отримала посвідчення у рамках проєкту "Автошкола для людей з інвалідністю"
Сервісний центр МВС у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Софія каже, тепер у її планах накопичити грошей на авто з ручним керуванням, аби пересуватися містом було зручніше.

Щоб отримати посвідчення водія, окрім навчання в автошколі, людина з інвалідністю повинна також скласти й екзамени у сервісному центрі. Процес екзаменування відрізняється лише типом керування авто, зазначає керівник сервісного центру МВС 1249 Максим Шляхов.

"Популяризація цього проєкту триває. Ми сподіваємось на отримання ще більше автомобілів. На теперішній час ви бачили, вже в нас є RAW 4, який з ручним управлінням. Тобто люди, які до нас звертаються по допомогу, проходять навчання при нашому державному інституті, після закінчення вони звертаються до нас. Ми допомагаємо, даємо можливість для здачі іспитів. Практичних та теоретичних", — розповів він.

Проєкт "Автошкола для людей з інвалідністю" запустили у п’ятьох областях країни. Зараз у Дніпрі, за інформацією директора автошколи Андрія Жбанчика, в автошколі навчаються троє людей.

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